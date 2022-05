Aprovat un nou decret de sancions contra Rússia i Bielorússia

Actualitzada 04/05/2022 a les 19:41

L'executiu ha aprovat un nou decret de sancions econòmiques internacionals associades al conflicte bèl·lic iniciat arran de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia i Bielorússia. Així ho ha explicat el ministre de Finances i Portaveu del Govern, Eric Jover durant la roda de premsa d'aquest dimecres posterior al consell de ministres. En aquest sentit, Govern ja va generar una primera llista sobre les sancions financeres associades al bloqueig d'actius de persones físiques i jurídiques de Rússia i Bielorússia, de la qual es va fer una primera modificació i ara es tracta de la tercera amb la qual es congelarien els actius o propietats que puguin tenir a Andorra.Així, després de l'aprovació del reglament d'execució per part de la Unió Europea el 21 d'abril, amb el nou llistat s'han inclòs dues persones físiques més. "Amb la voluntat d'alienar-nos a la política de sancions de la UE i d'aportar el nostre granet de sorra perquè hi hagi un cost econòmic per Rússia i Bielorússia de la continuació d'aquest conflicte bèl·lic, volem aplicar aquesta nova sanció", ha defensat Jover. En aquest sentit, amb el nou llistat hi ha 1.094 persones físiques amb actius associades amb Rússia, 183 persones físiques amb Bielorússia, mentre que pel que fa a les societats hi ha 83 russes i 27 bielorusses.Jover ha informat que s'ha arribat al topall establert de 250 refugiats que poden acollir-se a la llei de protecció i acollida temporal del Govern per a les persones que escapen del conflicte a Ucraïna. D'aquestes, 242 ja han obtingut el permís de residència i treball al Principat, mentre que n'hi ha set pendents de la vacunació de la covid, i un pendent de la revisió mèdica, segons ha explicat el ministre.En referència a la possibilitat d'augmentar el topall, Jover ha apuntat que continuen treballant en l'avaluació de la situació i no descarta ampliar la quota, tot i això, ha declarat que "convindria que no forcéssim l'arribada de més refugiats per no empitjorar la problemàtica de l'habitatge". A més, el Portaveu ha recordat que els ucraïnesos tenen dret a quedar-se a Andorra per un període de tres mesos sota visat turístic, "donant-nos el temps necessari a avaluar la situació".D'altra banda, el ministre també ha actualitzat la xifra de menors acollits al país, que puja a 66, tots ja escolaritzats. L'executiu ha repartit 89 ajudes per cobrir les necessitats bàsiques, 69 targetes de prepagament per fer servir a centres comercials, 81 targetes de transport públic i 62 targetes d'Andorra Telecom per a cada nucli familiar. Tanmateix, s'ha derivat 41 nuclis familiars a la Creu Roja i 51 a Càritas.