Vela pregunta per l'impacte de la línia d'alta tensió de FEDA

Actualitzada 03/05/2022 a les 16:19

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat avui una demanda referent a la línia d'altra tensió que FEDA està construint entre Encamp i Grau Roig, segons informa el partit en nota de premsa. Vela s'ha interessat concretament en els informes d'impacte ambiental de la infraestructura així com els documents de Patrimoni Cultural en relació a la intervenció, que es troba propera al jaciment del Roc del Bruixes."Volem saber exactament com s'ha plantejat aquest treball, com s'està realitzant, i tots els mecanismes de precaució a nivell de control cultural que s'han tingut en compte per evitar que es malmeti la zona", sol·licita la consellera.