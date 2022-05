Les noves obligacions generen multitud de queixes d’empresaris a la Cambra, que alerta del sobrecost que en generarà el compliment

Tots els treballadors per compte propi han de presentar els comptes al Govern. Fins ara n’estaven exempts els que tenien una xifra d’ingressos inferior a 150.000 euros anuals tot i que estaven obligats a portar una comptabilitat. A partir d’aquest any han de lliurar la informació a l’administració –i, per tant, ja els comptes del 2021– i amb un detall d’informació que fa que la Cambra ja hagi alertat dels “sobrecostos”, i que els economistes parlin d’una “taxa més” en el sentit que tothom necessitarà pagar un gestor perquè li porti aquests tràmits. Però uns i altres apunten un altre