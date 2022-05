Reporters Sense Fronteres col·loca Andorra al lloc 39 al rànquing de llibertat de premsa

Actualitzada 03/05/2022 a les 06:34

L’organització internacional Reporters Sense Fronteres (RSF) ha col·locat Andorra a la posició 39 a la classificació mundial de llibertat de premsa 2021, que classifica els països de millor a pitjor en el nou índex internacional de llibertat de premsa. El Principat es troba per sota d’Espanya, que ha assolit la 29a posició, França, que es troba en la 34a, i Portugal, situat en la 9a posició.El país feia tres anys que es mantenia a la 37a posició. Amb aquesta modificació, l’organització, doncs, afirma que la relació entre poder i mitjans a Andorra continua sent poc transparent i que es manté el model de vincles estrets i opacs.La classificació del Principat en els informes anuals de llibertat de premsa de Reporters Sense Fronteres ha caigut significativament en els darrers anys. En l’estudi publicat el 2014, Andorra ocupava la cinquena posició en la llista de països en què es podia practicar l’ofici d’informador amb més i millors garanties.Per elaborar els informes Reporters Sense Fronteres analitza indicadors com la pluralitat, la independència dels mitjans de comunicació respecte del poder econòmic i polític, l’eficàcia del marc legal per protegir el dret a la informació, la transparència de les institucions i les infraestructures perquè la informació pugui circular, entre d’altres. L’ONG recull la informació en què fonamenta la classificació de periodistes, però també d’advocats, investigadors especialitzats en mitjans o defensors dels drets de l’home.