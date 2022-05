Els usuaris que vulguin utilitzar el transport públic a cost zero hauran de recollir l’abonament mensual o descarregar-se’l a l’app MOU_T_B

El secretari d’Estat d’Economia, Èric Bartolomé, va informar ahir que un cop entri en vigor la mesura de gratuïtat del transport públic, els usuaris que en vulguin fer ús s’hauran d’identificar. “Tot i que sigui gratuït, caldrà un títol per accedir al mitjà de transport i s’haurà de fer una validació”, va fer saber Bartolomé. En aquest sentit, el secretari d’Estat d’Economia va informar que el mecanisme per fer-ho serà l’abonament mensual i que, com ara, s’haurà d’adquirir igualment de manera física o digital. La diferència, però, és que en aquest cas no s’haurà de pagar, ja que se’n farà