Actualitzada 03/05/2022 a les 09:43

Les precipitacions de les darreres 24 hores han deixat una feble nevada per sobre de 2.100 metres a Andorra



Gruixos de neu nova



Tossa d'Espiolets: 10 cm

Les Fonts d'Arinsal: 4 cm

Sorteny: 2 cm

Perafita: 1 cm

Coll Pa: 1 cm



Les pluges d'ahir a la nit i d'aquesta matinada han deixat una feble nevada per sobre de 2.100 metres. El Servei de Meteorologia calcula gruixos de neu nova de 10 centímetres a Tossa d'Espiolets, 4 a les Fonts d'Arinsal, 2 a Sorteny i 1 a Perafita i Coll Pa.Pel dia d'avui i fins demà s'esperen més precipitacions febles i intermitents a tot el país, causades per la proximitat de diversos centres de baixes pressions que no es desplaçaran fins al dijous, quan Meteorologia preveu que s'obrin clarianes. L'estabilitat atmosfèrica s'allargarà fins al cap de setmana i principis de la setmana vinent, amb l'arribada d'un anticicló.