“Per a una reforma constitucional cal maduresa i consens polític”

L’exmagistrat, que va formar part de la redacció de la constitució, repassa els reptes de futur de la carta magna, que complirà 30 anys

A poc de complir-se trenta anys de la redacció de la Constitució andorrana, un dels artífexs, Pere Vilanova, repassarà aquesta tarda (a les 19.30 hores) l’estat de salut del text i quines són les possibilitats de mantenir-se en peu en els pròxims temps, en una conferència, organitzada pel PS, que tindrà lloc al Teatre Comunal de la capital.



Com recorda el procés constituent del qual va formar part?

El canvi que fèiem implicava un salt de 700 anys. Andorra no tenia una Constitució com a tal, sinó que tenia un conjunt de pràctiques i costums, però no una Constitució escrita. Si un