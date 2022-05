Valls aspira a ser elegit per representar els francesos a Andorra

Actualitzada 03/05/2022 a les 19:01

L'ex-primer ministre francès Manuel Valls tornarà a la primera línia política com a candidat del partit del president de la República francesa i Copríncep gal, Emmanuel Macron en les eleccions legislatives del país veí del nord del juny, amb l'objectiu de representar als ciutadans residents a Andorra, Espanya i Portugal, segons informa Europa press.Valls va ser primer ministre durant la presidència de François Hollande i va fracassar durant el seu intent de ser candidat a l'Elisi en les eleccions del 2017. Tampoc li va anar bé el 2018 quan va presentar-se com a candidat a l'alcaldia de Barcelona formant aliança amb Ciutadans. El 2021 va dimitir i ha anat apareixent periòdicament en la vida política de França.El polític va proposar-se com a candidat del partit La République En Marche! (LREM) de Macron en les legislatives del 2017, però no complia amb els criteris del grup. En la celebració de la victòria d'Emmanuel Macron en les presidencials, l'ex-primer ministre hi era present i finalment el partit l'ha incorporat a les files. Segons diversos mitjans, Valls figuraria a la llista com a candidat a la quinta circumscripció que engloba Espanya, Portugal, Andorra i Mònaco.