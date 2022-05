El Govern ajudarà amb sis milions en la seguretat viària amb França

Les empreses andorranes podran optar als concursos per executar els treballs

El Govern aportarà sis milions d’euros durant un període de quatre anys en millores de seguretat a les vies de circulació entre Andorra i França. L’executiu va firmar el 20 d’abril un acord intergovernamental amb França per millorar la connexió entre ambdós països i limitar el tancament durant el període hivernal, segons va comunicar ahir l’executiu en una nota de premsa.



França hi invertirà 12 milions d’euros, que juntament amb la suma aportada pel Govern andorrà augmentarà als 18 milions d’euros per al finançament de les carreteres nacionals 116, 20, 320 i 22. L’acord francoandorrà permetrà que empreses del Principat puguin