El 36% dels alumnes han patit burles almenys un cop al curs

Actualitzada 03/05/2022 a les 06:40

L’Unicef va presentar ahir les dades recollides de l’enquesta de convivència escolar del curs 2018-2019 per l’Observatori de la Infància 2021 amb motiu del Dia internacional per a la prevenció de l’assetjament escolar, segons va informar l’entitat. En aquest sentit, les accions negatives que els alumnes de segona ensenyança diuen que més han experimentat a l’escola són les burles o els insults: un 36,5% una o dues vegades durant el curs i un 10% un cop a la setmana o més. En segon lloc, un 29%, afirmen que els han deixat de banda o ignorat. El maltractament físic és la tercera acció més anomenada pels alumnes, amb un 24%. Un 22% diuen que els han robat o fet malbé algunes pertinences, mentre que prop d’un 12% indiquen que han patit alguna forma d’assetjament sexual. Prop d’un 11% diuen que s’han burlat d’ells, els han insultat o amenaçat a través d’internet, i un 5% que els han amenaçat per obligar-los a fer coses que no volien fer.Per tot això, l’Unicef va indicar que ha posat a disposició una guia per a la prevenció de l’assetjament adreçada a pares i mares de fills en edat escolar, centrant-se en l’escola i la família.