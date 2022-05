El conductor del Ferrari torna a fer imprudències

Actualitzada 03/05/2022 a les 13:24

El conductor del Ferrari, Xavi Caballol, ha tornat a penjar un vídeo a les xarxes socials conduint un vehicle d'alta gamma de forma temerària. Caballol, que ja va aixecar polèmica pels seus vídeos i va fer saltar les alarmes després de compartir unes imatges en què sortia conduint un Lamborghini a 180 km/h, ja va ser identificat per la policia amb una proposta de sanció per diferents infraccions tipificades com a molt greus i greus que assolia els 800 euros i una retirada del carnet de conduir de dos mesos.Aquesta vegada, l'empresari s'ha gravat amb el mòbil al mateix temps que condueix un Ferrari 488 Spider a l'alçada del pont de Madrid, a Santa Coloma, en sentit sud. Caballol comenta les característiques del cotxe sense deixar de prémer l'accelerador i gravant-se a ell mateix al retrovisor sense mirar endavant.