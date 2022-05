Temporada atípica per al Coex per la concentració de grans nevades a principi de l'hivern

Actualitzada 03/05/2022 a les 13:59

El cap del Coex, David Plamitjavila, ha explicat aquest matí durant el balanç de la temporada 2021-2022 de vialitat hivernal que Andorra ha patit una darrera temporada de neu 'atípica'. Uns fets que, segons el cap del cos, s'expliquen no tant per la suma de la mitjana de neu caiguda -una xifra que entraria dins la normalitat- sinó per la temporalització de les nevades, que es van concentrar sobretot a principis d'hivern. "Amb un mes se'ns va acumular tota la temporada de vialitat hivernal" relatava Plamitjavila "Potser és una tendència que s'anirà repetint" plantejava. En aquest sentit, el fet que durant el 2021 es registressin algunes de les nevades més importants dels últims 40 anys al país amb grans gruixos va provocar que el cos hagués de procedir també a realitzar més tirs preventius de Gasex per evitar allaus, que van assolir la xifra de 120 (10 vegades més que la temporada passada).A més, Plamitjavila ha relatat que amb relació al dispositiu especial de nevades, aquesta situació de grans precipitacions en un periode curt de temps s'ha traduït en el fet que no s'ha registrat cap fase vermella ni taronja i, en canvi, s'ha detectat un increment de fases grogues (283) i negres (16). "No és gaire normal tenir tantes fases negres en les quals hem de tallar completament les carreteres" ha assegurat el cap del cos. "La maquinària va sofrir molt, però vam poder mantenir-la per treballar la resta de la temporada de manera correcta". En total, el Coex ha netejat 17.000 quilòmetres de vies durant l'hivern, ha realitzat 60 sortides d'urgència i ha recollit fins a 11 tones de brissa.Per altra badana, Plamitjavila també ha valorat molt positivament la participació del Coex al Congrés Mundial de Vialitat Hivernal, que va tenir lloc al febrer d'aquest any a Calgary. "Vam dur a terme una ponència explicant com treballem i vam poder compartir experiències amb altres països" ha puntualitzat.En els dies vinents el Coex iniciarà el segat de vegetació de cunetes.