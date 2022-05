Detingut un jove per amenaçar a través de les xarxes

La policia intervé en rebre la denúncia d’una persona que n’havia estat víctima

La policia va detenir dimecres passat un jove de 22 anys per la presumpta autoria d’un delicte contra la llibertat. Segons va explicar el cos d’ordre, l’arrest va ser fruit de la investigació engegada després de rebre la denúncia d’un “particular” que rebia amenaces a través de les xarxes socials. La tasca policial hauria determinat que l’autor era el jove detingut, resident al país.

Aquesta va ser una de la dotzena de detencions efectuades pel cos d’ordre durant la setmana passada. Els agents de l’autoritat també van arrestar dos homes no residents per presumptes delictes contra el tràfic jurídic. El primer,