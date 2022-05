Alimentació, lloguers, llum i carburants disparen l'IPC

L’índex de preus al consum (IPC) torna a enfilar-se a xifres rècord amb un increment que deixa la taxa interanual al 6% a l’abril, segons indica el càlcul de l’indicador avançat publicat ahir per Estadística. Aquesta pujada situa la inflació un punt i una dècima per sobre del 4,9% que es va registrar al març, la variació més elevada dels últims mesos. Estadística argumenta que l’alça està motivada per l’encariment dels productes d’alimentació, “amb una acceleració en els preus en general”, de l’habitatge, que atribueix “al creixement en el preu de l’electricitat, en menor grau, i el preu del lloguer