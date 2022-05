Unicef crea una guia per la prevenció de l'assetjament escolar

Actualitzada 02/05/2022 a les 13:49

Unicef Andorra ha presentat les dades recollides de l'enquesta de convivència escolar d'Andorra del curs 2018-2019 per l'Observatori de la Infància 2021, avui 2 de maig amb motiu del Dia Internacional per a la prevenció de l'Assetjament Escolar, segons informa l'entitat en un comunicat. En aquest sentit, les accions negatives que els alumnes de segona ensenyança diuen que més han experimentat a l'escola són les burles o els insults (maltractament verbal): un 36,5% una o dues vegades durant el curs i un 10% un cop a la setmana o més. En segon lloc, un 29% han patit exclusió social, és a dir els han deixat de banda o ignorat (prop d'un 6% un cop a lasetmana o més i un 24% amb menys freqüència). Els cops, empentes i puntades de peu (maltractament físic), són la tercera acció negativa més anomenada pels alumnes de segona ensenyança, amb un 24% que els ho han fet (un 20% alguna vegada durant el curs i un 4% un cop a la setmana o més). Un 22% diuen que els han robat o fet malbé algunes pertinences (un 3% un cop a la setmana o més i un 19% amb menys freqüència). Al voltant d'un 12% diuen que els han fet alguna forma d'assetjament sexual (tocaments no volguts, amenaces, comentaris molestos, insults de tipus sexual): un 9% alguna vegada durant el curs i un 2,5% un cop a la setmana o més. Prop d'un 11% diuen que s'han burlat d'ells, els han insultat o amenaçat a través d'Internet (correus, xats, xarxes socials...): un 9% alguna vegada durant el curs i un 2% un cop a la setmana o més. I un 5% diuen que els han amenaçat per obligar-los a fer coses que no volien fer (un 4% alguna vegada durant el curs i un 1% una vegada a la setmana o més).L'entitat, davant d'aquestes dades, recorda que la participació dels mateixos estudiants per finalitzar amb aquesta problemàtica és imprescindible. Així mateix, assenyalen que davant del 'bullying' la família i l'escola, han de comunicar-se obertament perquè els nois i noies puguin expressar les situacions problemàtiques que puguin viure en l'entorn escolar i donar una resposta.Per tot això, Unicef anuncia que ha posat a disposició d'alumnes, famílies i educadors una Guia per a la prevenció de l'assetjament escolar adreçada al col·lectiu de pares i mares de fills en edat escolar, centrant-se en l'escola i la família.