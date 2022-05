Ser intèrpret a la Batllia

els intèrprets jurats consideren que la seu de la justícia es va construir sense pensar en ells i hi troben a faltar recursos per poder treballar a gust.

No hi ha dubte que la seu de la justícia és un edifici modern, gran, equilibrat i harmònic, tant per dins com per fora. Ara bé, alguns dels intèrprets jurats que participen en judicis senten que es va construir sense pensar en ells i hi troben a faltar una infraestructura que els ajudi a desenvolupar la seva feina.



La pràctica habitual als judicis és que, quan una persona no parla l’idioma del país, es contracta un intèrpret jurat. El professional seu en una cadira al costat de la persona que declara i fa el joc d’anar traduint les preguntes i les