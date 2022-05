Reobre la Farga Rossell

Actualitzada 02/05/2022 a les 11:04

La Farga Rossell, Centre d'Interpretació del Ferro, reobre demà després que Cultura hagi donat per finalitzats els treballs de reparació del martinet, segons informa l'executiu en nota de premsa. Concretament, s'ha substituït el soc masser, l'estructura de fusta sobre la qual recolza el martinet i que havia quedat malmesa després de 19 anys en servei des de la inauguració del centre. Així, el martell de grans dimensions, que mostra als visitants com era la darrera part del procés d'elaboració de barres de ferro al segle XIX, "torna a picar com el primer dia".