Pluges febles i intermitents fins dimecres

Actualitzada 02/05/2022 a les 10:19

El centre de baixes pressions que baixa de latitud per l'oest de França deixarà dies ennuvolats i amb precipitacions️intermitents fins dimecres



A partir de dijous, l'aticicló de l'atlàntic oferirà un canvi notable d'escenari, amb domini del sol☀️

Meteorologia preveu dies ennuvolats i amb precipitacions intermitents fins dimecres, causats per un centre de baixes pressions que baixa de latitud per l'oest de França. Les temperatures màximes previstes per avui són de 14 graus a Andorra la Vella, 12 graus a 1.500 metres i 2 graus al Pas de la Casa.Per demà i dimecres Meteorologia espera un dia força similar al d'avui, amb el centre de baixes pressions ja situat al sud de la Península, que continuarà portant inestabilitat, nuvolositat abundant i precipitacions febles i intermitents durant tot el dia. Meteorologia alerta de ràfegues de 30 km/h dimecres al matí als fons de vall.A partir del dijous s'espera un predomini del sol amb l'arribada d'un anticicló de l'atlàntic que desplaçarà la pertorbació cap al Mediterrani. La nuvolositat serà residual al nord i gairebé nul·la al sud. El vent de component nord arribarà a ràfegues de 25 km/h al matí al fons de vall. Les temperatures màximes previstes són de 17 graus a Andorra la Vella, 14 graus a 1.500 metres i 2 graus al Pas de la Casa. Meteorologia preveu que aquesta estabilitat s'allargarà tot el cap de setmana.