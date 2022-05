Odissea per pagar un pis

L’accés a la vivenda és una de les grans preocupacions dels habitants del país. La precarietat salarial i de les pensions fan que les persones es plantegin haver d’abandonar el país.

Molts dels comerços de l’avinguda Carlemany i Meritxell van mantenir la persiana apujada durant el Dia del Treball amb l’esperança de completar un bon cap de setmana aprofitant el “turisme de qualitat” que, segons Govern, el Tour Auto ha portat al país. Tanmateix, els treballadors que ahir no van poder unir-se a la manifestació van treure el cap a la porta dels establiments per acompanyar la marxa del Primer de Maig amb els seus aplaudiments.



Alguns dels participants es van atrevir a parlar d’una manifestació “sense precedents” a Andorra que va agrupar des de joves que no poden independitzar-se fins a

