Neix un club de lectura feminista

Actualitzada 02/05/2022 a les 19:01

La llibreria La Trenca i l'Associació de Dones d'Andorra (ADA) han anunciat la creació del seu nou club de lectura feminista que presentaran demà dimecres 4 de maig i que està coordinat per Cristina Rico. Així, en aquest es comentaran lectures "primordials per entendre el moviment social i filosòfic que persegueix la igualtat entre gèneres", segons informen en un comunicat. En aquest sentit, la intenció de l'espai és que les reflexions i obres de pensadores i escriptores de tots els temps (homes i dones) que es treballaran donin a entendre "aquesta essencial lluita que hauria de ser compartida".Les sessions aniran moderades per una dona experta en el tema tractat. Les activitats seran gratuïtes, però amb reserva prèvia. El club anuncia que les pròximes sessions estan previstes pel 19 de maig a les 19 hores on presentarà Marisa Sotelo Vázquez, Catedràtica de Literatura espanyola a la UB i anirà destinada a l'obra "La tribuna" d'E. Pardo Bazán i el 16 de juny a les 19 hores amb Roser Porta, escriptora i periodista moderant la sessió al voltant del llibre de Carme Riera "Carmen Balcells, traficant de paraules".