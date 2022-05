Incendi en una serralleria de la Comella

Actualitzada 02/05/2022 a les 19:25

Els bombers han rebut a les 12.36 del migdia un avís per un incendi a la 5a planta de l'edifici d'Encorces de la capital, a la carretera de la Comella. Segons informa el cap de guàrdia, el foc s'ha originat en un dels locals que emmagazema serralleria industrials de metall i es desconeix com s'ha originat. En el moment de l'incident no hi havia ningu al local i han estat els vigilants de l'edifici que han vist fum i han actuat inicialment amb una boca d'incendis equipada, a més han evacuat l'edifici i han tallat el subministrament d'electricitat. Els bombers s'han desplaçat amb quatre dotacions per acabar d'extinguir el foc. El cap de guàrdia informa de danys materials produïts pel foc i pel fum.