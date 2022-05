Govern destinarà 6 milions a les carreteres franceses

Actualitzada 02/05/2022 a les 18:15

Govern destinarà 6 milions d'euros durant un període de 4 anys en millores de seguretat en les vies de circulació entre Andorra i França. L'executiu va firmar el 20 d'abril un acord intergovernamental amb França per a millorar la connexió entre ambdós països i limitar el tancament durant el període hivernal, segons informa Govern avui en nota de premsa. França invertirà 12 milions d'euros, que juntament amb la suma aportada pel Govern andorrà, augmentarà la xifra total als 18 milions d'euros per al finançament de les carreteres nacionals 116, 20, 320 i 22.En les zones de més risc es preveu la instal·lació de dispositius de prevenció d'esllavissades i de despreniments rocosos, de para-allaus, i de treballs d'estabilització de la carretera nacional 22, propera a Andorra. Els treballs s'emmarquen amb la millora de la carretera nacional 116 als Pirineus Orientals mitjançant un protocol signat el 15 d'abril amb el consell regional d'Occitània i el consell del departament dels Pirineus Orientals, i té un cost total estimat de 108,4 milions d'euros.Per altra banda, l'acord franco-andorrà permetrà que empreses del Principat puguin participar dels concursos que es posin en marxa per poder dur a terme les obres. El conveni prové de la confirmació de l'anunci fet a Tarascon-sur-Ariège el 5 de febrer pel cap de govern, Xavier Espot, i el primer ministre gal, Jean Castex, i s'inspira en el conveni de cooperació ja existent relatiu a la RN20.