Detingut un jove per amenaçar per les xarxes socials

Actualitzada 02/05/2022 a les 12:27

Un resident de 22 anys va ser detingut el dimecres per fer amenaces a través de les xarxes socials. L'arrest va tenir lloc a les 12.55 hores a Escaldes.-Engordany arran del seguiment d'una denúncia, segons informa la policia al balanç setmanal. S'acusa el jove d'un presumpte delicte contra la llibertat.La policia ha efectuat tres detencions més per delictes contra l'Administració de Justícia i dos per tràfic jurídic. El dilluns passat van arrestar un jove resident de 20 anys a Escaldes per crebantar una pena d'arrest nocturn al Centre Penitenciari. D'altra banda, el dimecres un home no resident de 44 anys va ser detingut per identificar-se amb un permís de residència europeu inautèntic.Tanmateix, divendres es va arrestar un no resident de 36 anys per presentar un document inautèntic sobre l'activitat laboral feta al seu país d'origen en sol·licitar l'obtenció d'una autorització d'immigració de residència i treball al Principat.