Desenvolupament de tecnologies per preveure fenòmens meteorològics extrems

Actualitzada 02/05/2022 a les 17:57

Andorra Recerca+Innovació ha posat en marxa un repte per trobar solucions per preveure fenòmens meteorològics extrems en zones de muntanya en col·laboració amb el clúster PLANETech de l'Institut d'Innovació d'Israel i Mountain Partnership de les Nacions Unides. L'entitat exposa que l'objectiu és desenvolupar tecnologies "que ajudin a preveure, gestionar i reduir l'impacte d'incendis forestals, inundacions, tempestes o temperatures extremes" recalcant que són fenòmens que es preveuen cada cop amb més freqüència i amb més intensitat per acció del canvi climàtic "i que tenen geus conseqüències ambientals, econòmiques i socials".El repte es planteja per connectar innovadors locals i internacionals i el secretari d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Gelabert, ha indicat que s'emmarca "en les accions de l'estratègia d'innovació i emprenedoria per enfortir els mecanismes i processos d'aquest àmbit oberts al país, a l'hora que es potencia Andorra com un living lab d'innovació internacional per treballar amb startups locals i de tot el món, i obtenir solucions a reptes locals i globals". Els participants poden ser empreses emergents, innovadors en fases inicials de desenvolupament i companyies consolidades que tinguin tecnologies que es puguin orientar cap a aquest àmbit d'aplicació.El període d'inscripcions s'ha obert avui a la web de PLANETech i el 23 de juny s'anunciaran els tres finalistes, que tindran unes setmanes de formació per part dels experts d'aquest clúster i per avaluar l'impacte de les propostes. El guanyador rebrà 50.000 dòlars per fer una prova pilot al Principat i es coneixerà el 20 de setembre.