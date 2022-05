Concert familiar al Prat del Roure

Actualitzada 02/05/2022 a les 11:47

El Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, inicien una nova edició del projecte educatiu amb l'objectiu de formar els infants en el món musical, segons informa la Fundació ONCA en nota de premsa. El primer concert familiar serà el dissabte 14 de maig a Prat del Roure i anirà a càrrec del Duet Daura, format per Pilar Planavila a l'acordió i Ivan Caro a la gralla, flabiol i el bot d'Aran. L'espectacle, titulat El bagul de la música tradicional del Pirineu, està recomanat per a infants de 4 a 10 anys i té una durada aproximada de 50 minuts. Les entrades es poden adquirir per un preu de 10 euros a la web de l'Onca. L’actuació compta amb la col·laboració del Comú d’Escaldes-Engordany.Els concerts s'allargaran fins a finals d'any amb la participació de Pamina Trio el dissabte 11 de juny, la companyia Pels més menuts el 24 de setembre, i la companyia Com Sona? el 10 de desembre.