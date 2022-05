La manifestació va reunir 500 persones que van reivindicar la precarietat dels salaris i les pensions, el cost de vida al país i el preu de l’habitatge

Al voltant de 500 persones es van unir ahir a la manifestació convocada pels sindicats del país amb motiu del Dia del Treballador. L’encariment del cost de vida al Principat, els preus desorbitats per accedir a l’habitatge tant de compra com de lloguer, així com la precarietat dels salaris i les pensions van ser les reivindicacions que van vertebrar una protesta que va agrupar persones de totes les edats.



Un cop finalitzada la mobilització, el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va qualificar l’acte “d’èxit de la ciutadania, que avui ha dit prou a una situació insostenible”

