El TS desestima la demanda d’un mestre que va ser eventual 11 anys i un funcionari

La sala administrativa del Superior considera dret a llei la no-renovació del contracte d’un funcionari interí, que va rebre aquesta consideració després d’onze anys treballant com a eventual a Educació, i el no-pagament d’una indemnització en la finalització del nomenament. Ho fa després de desestimar l’apel·lació d’un professor contra la sentència de la Batllia que no va tenir en consideració la demanda jurisdiccional presentada contra la resolució del Govern que confirmava la no-renovació per part de l’Administració de la relació laboral de l’agent al centre de formació professional d’Aixovall en qualitat de professor tècnic del diploma d’ensenyament professional en secretariat

(02/05/22 08:08)