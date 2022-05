El sindicat anima tothom a sortir al carrer i dir “prou” a les polítiques del Govern

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) té clar que una xifra de participació baixa a la manifestació d’avui al matí amb motiu del dia del treballador no és un fracàs. Així ho va manifestar al Diari el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, que ahir va sostenir que “tenim claríssim que si la gent no surt és que està avalant les polítiques neoliberals i especulatives que porta a terme Govern. Si hi estan d’acord, que es quedin a casa”. Ara bé, Ubach va apuntar que “si volen lluitar contra això han de sortir al carrer i cridar prou”.



En aquest sentit, el