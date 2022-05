Actualitzada 01/05/2022 a les 13:53

Uns 500 ciutadans han participat a la manifestació amb motiu del Dia del Treballador que han convocat els sindicats del Principat. Entre d'altres, s'han deixat sentir clams com "no a l'especulació", "volem salaris dignes" , "no als 67" (edat de jubilació) , "Espot, esolta, el poble es revolta" o "som d'aquí i no volem marxar".La manifestació, que s'ha iniciat a les 11 hores a la plaça Coprínceps d’Escaldes, ha recorregut carrers emblemàtics com l’avinguda Carlemany o l’avinguda Meritxell. La manifestació ha clòs cap a les 14 hores a la Plaça del Consell d'Andorra la Vella amb la lectura d’un manifest.