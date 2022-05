Aprovat el Pla rector de la cooperació internacional

Actualitzada 01/05/2022 a les 06:55

El consell de ministres va aprovar dimecres el Pla rector de la cooperació internacional per al desenvolupament sostenible 2022, que inicia el procediment anual per a l’atorgament de subvencions públiques a les entitats cíviques d’Andorra i als altres actors que presentin projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament. El Pla rector, que desenvolupa el ministeri d’Afers Exteriors, alinea l’acció d’Andorra amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible adoptats per les Nacions Unides, defineix les directrius bàsiques i les prioritats de la política andorrana en aquesta matèria, i assigna els recursos pressupostaris que orienten l’actuació de la cooperació per a l’exercici 2022.El Govern continua mantenint la seva línia solidària envers els grups més vulnerables, especialment després de la situació sanitària i les seves conseqüències socials i econòmiques.