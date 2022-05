Ajuts de protecció i tinença d'animals de companyia

Actualitzada 01/05/2022 a les 06:55

El ministeri de Medi Ambient ha obert la convocatòria de subvenció en matèria de tinença i protecció dels animals de companyia. L’objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions per a projectes relacionats amb la tinença i la protecció d’animals de companyia que prevegin desenvolupar entre l’1 de juny del 2022 i l’1 de desembre del 2022. Els projectes presentats que optin a aquesta convocatòria d’ajuts han de tenir com a objectiu el desenvolupament d’accions per fomentar la tinença responsable d’animals de companyia per mitjà d’iniciatives o activitats orientades a conscienciar i sensibilitzar la societat en general a l’entorn de tot el que comporta la tinença d’un o més animals de companyia (drets i deures dels propietaris). A més, també poden optar a subvenció si s’organitzen activitats pedagògiques orientades a la població infantil i juvenil en edat escolar.