L’organisme també amplia el pressupost fins als 80.000 euros per a aquest any

Els grups parlamentaris del Consell General van introduir ahir una proposició de llei per a la modificació del Fòrum de la Joventut d’Andorra. El text permetrà que l’organisme ampliï els seus membres, 12.000 actualment, fins als 18.000 gràcies a la modificació de les edats mínimes i màximes per participar-hi que, un cop s’aprovi el text, passaran a ser dels 15 als 35 anys. L’ampliació de l’edat màxima correspon al fet que la Carta Europea així ho recomana, mentre que permetre l’entrada un any abans als joves (fins ara l’edat mínima era de 16 anys) busca “aprofitar que aquests joves encara