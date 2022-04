Augmenta el consum de tabac procedent d'Andorra

Actualitzada 30/04/2022 a les 07:07

França s’està veient afectada des de fa uns anys pel tràfic internacional de tabac, que cada cop és més elevat, segons una enquesta de l’empresa tabaquera Seita del març passat, que indica que més d’un terç dels cigarrets consumits a França, en concret un 36,9%, no provenien de la xarxa legal d’estancs del país gal. Sobretot entre el 2017 i el 2021, ja que aquestes vendes realitzades fora de la xarxa d’estancs es van incrementar un 70%. En aquest sentit, l’estudi destaca que davant el preu d’un paquet de cigarrets que té un cost de prop de deu euros, alguns consumidors francesos ja no dubten a anar amb el seu cotxe a Andorra o a Espanya per proveir-se de tabac, tot i l’increment del preu de la gasolina.L’augment del preu del tabac motivat per reduir-ne el consum va generar que l’any 2020 gairebé la quarta part de les persones d’entre 18 i 75 anys fumava diàriament, segons Public Health France (SpF). En canvi, el 2014 un 28,5% en va consumir cada dia.