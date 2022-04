Afectació a la capital i a Escaldes per la manifestació del Dia del treballador

Actualitzada 30/04/2022 a les 07:02

El departament de Mobilitat va recordar ahir a les xarxes socials que demà el trànsit es pot veure alterat a les parròquies centrals amb motiu de la manifestació convocada a causa del Dia del treballador. Per això, des del departament recomanen circular per l’avinguda Tarragona i per l’avinguda Salou i evitar en la mesura del possible el centre de la vila.En aquest sentit, la manifestació convocada pels sindicats començarà a les 11 hores a la plaça Coprínceps d’Escaldes, on es llegirà un manifest que demanarà mesures per fer front a l’alça de preus i a la problemàtica de l’habitatge. A les 11.30 hores, la manifestació arrencarà passant per carrers emblemàtics com l’avinguda Carlemany o l’avinguda Meritxell. També es transitarà per l’avinguda Príncep Benlloch per arribar a la plaça del Consell d’Andorra la Vella, on finalitzarà a les 14 hores. Tenint en compte les afectacions que es preveuen, l’avinguda Meritxell romandrà tallada, des de la plaça de la Rotonda fins a l’avinguda Príncep Benlloch, de les 13.15 hores fins a les 14 hores.Des del sindicat s’espera que, tenint en compte la situació actual, hi hagi una gran afluència a la concentració. De fet, el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va assegurar que “tots aquells que es quedin a casa i no vinguin a donar suport estaran recolzant les polítiques neoliberals d’aquest Govern”. “Nosaltres hem fet tot el necessari, ara cal que la gent surti al carrer”, va assegurar Ubach.