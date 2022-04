203 ucrainesos recullen el xec solidari del Club Internacional

Actualitzada 29/04/2022 a les 15:22

Dos centenars de refugiats ucraïnesos -concretament 203- s'han apropat aquest matí al Centre de Congressos d'Andorra la Vella per a recollir el seu xec solidari ofert pel Club Internacional. Tal com ha informat el cònsol honorari d'UcraÏna Antoni Zorzano, es tracta de la segona entrega que fa l'entitat d'aquesta paga personal de 100 euros i que, a diferència de la primera, s'ha concentrat en un sol matí, de 9:30 h a 14 h. "A la Massana vam tardar dos dies perquè no ho teníem per mà. Allà, però, vam fer un registre de dades i aquesta vegada hem anat més de pressa a l'hora de fer la crida" ha relatat Zorzano. "Hem escollit Andorra la Vella perquè és un lloc cèntric i tothom pot venir directament" ha afegit. En aquest sentit, el cònsol honorari ha confirmat que hi haurà una tercera entrega d'aquests talons a finals del mes que ve o a principis del mes de juny. En total, el Club Internacional han repartit avui 20.300 euros.