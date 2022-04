Rossell explica la situació del sector primari a la Conferència Iberoamericana d'Agricultura

Actualitzada 29/04/2022 a les 06:12

El secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, acompanyat de l’ambaixador, Jaume Gaytan, ha participat en la XI Conferència Iberoamericana d’Agricultura, celebrada a Santo Domingo.La trobada de ministres i secretaris d’Estat de la regió és una reunió prèvia a la Cimera entre caps d’Estat i de Govern que acollirà la capital de la República Dominicana el 2023. La participació de Rossell a la trobada serveix per continuar teixint llaços i enfortir relacions amb Amèrica llatina, Espanya i Portugal, segons va informar ahir l’executiu en una nota de premsa.En la trobada, Rossell va explicar la situació a Andorra del sector primari i “l’esforç que està fent el Govern per potenciar-lo i diversificar-lo”. Rossell també va destacar la importància de lluitar contra el malbaratament alimentari i el rol de les escoles, així com fer valdre el comerç local i de quilòmetre zero. Tanmateix, va insistir en la importància de treballar amb els actors en l’àmbit local i regional i va donar l’exemple del projecte de llei per al desenvolupament i la diversificació del sector ramader i agrícola.Els ministres van aprovar una resolució per promoure accions conjuntes per assolir sistemes alimentaris sostenibles i inclusius.