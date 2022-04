La CEA xifra l’impacte econòmic de l’augment de sous anunciat per l’executiu i demana mesures que ajudin a fer front a “l’increment de costos estructurals”

Els empresaris ja saben quant s’hauran de rascar la butxaca per fer front al paquet de mesures aprovat a principi de setmana per l’executiu. Segons el director gerent de la CEA, Iago Andreu, la pujada salarial suposarà a les empreses 16 milions d’euros. “Són les empreses les que més es rasquen les butxaques en aquest país, no les famílies”, va assegurar el responsable de la CEA. De fet, Andreu va lamentar, al programa L’última paraula, de Diari TV, que el paquet de mesures no preveiés “l’augment de costos estructurals” que estan patint les empreses. “Aquest augment de preus que estem

