L'aplicació de mobilitat ja informa dels horaris dels autobusos en temps real

Actualitzada 29/04/2022 a les 06:11

L’aplicació per a la mobilitat sostenible Mou_T_B augmenta les seves funcionalitats introduint la informació d’horaris d’autobús en temps real amb la variació respecte a l’hora de pas prevista per la companyia d’autobusos i l’indicador d’emissions de diòxid de carboni per tipus de transport, segons va informar FEDA en un comunicat. Així mateix, també inclou la ubicació i disponibilitat dels aparcaments públics d’Andorra la Vella o el pagament dels tiquets dels aparcaments amb barrera públics de Canillo, que es pot fer escanejant el tiquet en paper de l’aparcament.La parapública destaca que aquestes últimes funcionalitats expandeixen les capacitats de l’aplicació amb l’objectiu de fomentar el transport públic i la mobilitat fàcil i sostenible. L’app, que es troba disponible a les plataformes de descàrrega d’Android i Apple i que ja ha estat descarregada més de 7.900 vegades, va ser creada per FEDA Solucions.