Els guardons Jean Baptiste Say premien Andorra Business

Gallardo afirma que reconeix la feina feta

Andorra Business ha estat guardonada amb el premi Jean Baptiste Say 2022 en la categoria internacional d’excel·lència empresarial. L’acte de lliurament es va celebrar ahir a Sevilla i el guardó el van recollir el ministre de Presidència, Economia i Empresa, i president d’Andorra Business, Jordi Gallardo, i la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo. Els premis Jean Baptiste Say reconeixen l’excel·lència, la innovació empresarial i el lideratge i tenen com a objectiu la posada en valor de les empreses i entitats com a impulsores de l’economia així com de les escoles de negoci, fons d’inversió, acceleradores i personalitats que en el