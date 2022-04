El Fòrum de la Joventut ampliarà els membres i el pressupost

Actualitzada 29/04/2022 a les 12:42

Els grups parlamentaris del Consell General han introduït avui una proposició de llei per a modificar el Fòrum de la Joventut d’Andorra. El text permetrà que l’organisme ampliï els seus membres, 12.000 actualment, fins als 18.000 gràcies a la modificació de les edats mínimes i màximes per participar-hi que, un cop s’aprovi el text, passaran a ser dels 15 als 35 anys. A més, d’ara en endavant les assemblees de l’entitat també seran en format telemàtic i es donarà un termini de quinze dies perquè la gent pugui participar i donar l’opinió sobre els temes tractats en les assemblees.D’altra banda, entre els projectes que vol tirar endavant el Fòrum és incorporar-se a l’European Youth Forum, motiu pel qual es contractaran a dues persones, una d’aquestes com a director i l’altre per reforçar la comunicació de l’organisme. L'objectiu és agilitzar els aspectes administratius i guanyar presència en les taules nacionals, segons ha explicat Oriol Servera, vocal de la taula permanent del Fòrum. “El canvi el vàrem iniciar fa dos anys i és un llarg recorregut que ha servit per reformular i donar cabuda a tot allò que necessitava la societat andorrana del Fòrum”, ha assegurat Servera. També cal destacar que l’increment de membres del Fòrum garanteix per llei que s’incrementi també el pressupost, el qual enguany serà de 80.000 euros, per a aquest organisme, doncs com ha explicat Servera, “el pressupost mínim depen del nombre de membres, però nosaltres ja fa temps que demanem més d’aquest pressupost perquè entenem que hi ha un projecte i així ho veuen també des del Consell General”.