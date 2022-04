Campanya de control de motos i bicicletes

Actualitzada 29/04/2022 a les 12:12

La policia iniciarà dilluns vinent una campanya de seguretat en el trànsit adreçada a conductors de motocicletes, ciclomotors, VMP i bicicletes. Els controls preventius s'allargaran fins el 22 de maig a les 19 hores i tenen la finalitat de millorar la seguretat viària en general, així com controlar les condicions tècniques i administratives d'aquest tipus de vehicles i detectar imprudències i infraccions dels seus conductors, segons informa la policia en un comunicat.Entre d'altres, es controlaran deficiències com circular sense cas homologat, sense guants adaptats a la circulació, conduir sense permís de conduir, no haver-se presentat a la inspecció tècnica de vehicle en el termini establert o circular amb pneumàtics en mal estat, per exemple. Pel que fa a imprudències, es vigilarà la conducció temerària, no respectar els límits de velocitat establerts, efectuar avançaments no permesos o no respectar el llum vermell d'un semàfor.