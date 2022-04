Actualitzada 29/04/2022 a les 14:55

⚠️ Aquest diumenge 01/05 el trànsit es pot veure alterat a les parròquies centrals amb motiu de la manifestació convocada pel dia del treballador.



✅ Recomanem circular per l'av. Tarragona i av. Salou i evitar en la mesura del possible el centre vila.



1/2 — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) April 29, 2022

El departament de Mobilitat ha recordat que aquest diumenge 1 de maig el trànsit es pot veure alterat a les parròquies centrals amb motiu de la manifestació convocada pel dia del treballador. Per això recomanen circular per l'avinguda Tarragona i l'avinguda Salou i evitar en la mesura del possible el centre de la vila.En aquest sentit, la manifestació començarà a les 11 hores a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany i seguirà per l'avinguda Carlemany, avinguda Meritxell, avinguda Príncep Benlloch i la plaça del Consell d'Andorra la Vella on finalitzarà a les 14 hores. Per això, l'avinguda Meritxell romandrà tallada, des de la plaça de la Rotonda fins a l'avinguda Príncep Benlloch de les 13.15 hores fins les 14 hores.