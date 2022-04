Quaranta detinguts durant la campanya d'alcoholèmia

Un 5% dels 928 controls que la policia va dur a terme per Setmana Santa van donar positiu

La policia ha detingut quaranta conductors en els controls preventius d’alcoholèmia i droga que s’han realitzat durant la campanya de prevenció de Setmana Santa, segons va informar ahir el cos d’ordre en un comunicat. En total, des del 9 d’abril s’han efectuat 928 controls, dels quals 57 han donat positiu, representant un 5,28% del total dels realitzats per la policia.



D’aquests controls, 17 han comportat sancions administratives (14 per circular amb una taxa d’alcohol dins la franja de 0,51 g/l a 0,80 g/l, i tres per conduir sota els efectes de tòxics), i quaranta han suposat detencions (38 per taxa d’alcohol