“L'obra parla del fet de fer pa i no és una excusa aleatòria”

Per fer un bon pa no cal tenir la millor farina o el llevat més fresc, per fer un bon pa cal estar bé amb un mateix.” Aquesta és la simple premissa del mestre forner Toni Roca, el protagonista d’Una teràpia integral, l’obra de Marc Angelet i Cristina Clemente que acollirà aquest vespre a les nou l’auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos de Sant Julià de Lòria. Els actors Abel Folk, Àngels Gonyalons, Roger Coma i Andrea Ros seran els encarregats de donar vida a aquesta història, que posa el punt de mira en un artesà que fa