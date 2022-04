Més casos de ciberassetjament

Actualitzada 28/04/2022 a les 13:09

Els casos d'assetjament entre menors pujaran en el balanç que es faci a final de curs "perquè són més capaços de denunciar-lo i nosaltres més capaços de rebre aquesta denúncia", ha assegurat aquest matí la ministra d'Educació, Ester Vilarrubla, en el marc d'una jornada contra el bullying organitzada per l'ACB, el MoraBanc i el Govern que ha aplegat 1.050 alumnes. Vilarrubla ha precisat que el motiu del creixement de les xifres no és només que puguin estar augmentat els casos d'assetjament si no la capacitat per detectar-los per les accions que s'implimenten i ha assenyalat que la tipologia que més creix "és el ciberassetjament i és més difícil de detectar-lo perquè es pot fer de forma més anònima, més oculta i des de qualsevol lloc".La ministra ha comentat que per combatre aquesta tipologia d'assetjament per les xarxes es van fer tallers conjuntament amb Andorra Telecom perquè cada vegada hi ha més accés a les noves tecnologies "i hem d'estar molt atents perquè sigui una eina que per molt positiva que sigui no es faci servir amb un mal ús". Vilarrubla ha insistit que el més important és el treball que es fa "perquè aflorin més els casos d'assetjament que existeixen" perquè les estadístiques internacionals diuen que n'hi ha "i hem de ser capaços de treballar amb els joves per trencar el silenci, per empoderar-los perquè ho diguin quan veuen que un company està patint o pot patir una situació d'assetjament". I ha augurat que pujaran les denúncies per la feina que s'està fent des de les escoles amb formacions als docents i a les famílies "perquè tothom estigui molt atent a aquests missatges que de vegades passen inadvertits perquè pensem que és un petit conflicte però que potser un primer indicador de que hi ha un assetjament".La titular d'Educació ha comentat que després de la pandèmia s'ha notat que entre els escolars "hi ha més agresivitat, estan més sensibles a qualsevol cosa que pot passar i portar a situacions que abans no provocaven conflicte ara salten més ràpidament". I ha ressaltat que des del món de la docència ja se sabia que calia estar més atents a la nova situació i per això s'han aplicat accions per treballar les emocions, la fusió de grup i el diàleg amb activitats tant dins com fora de l'aula. Ester Vilarrubla ha destacat que els protocols quan es detecta un cas de bullying funcionen i es resolen i "el que costa més és que la gent sigui conscient que allò potser un cas d'assetjament, tant per part dels alumnes, com de les famílies i dels docents". I ha recalcat el paper que té l'escola per ser l'hàbitat on els infants i joves passen moltes hores per observar i crear llaços de confiança que faciliten que un alumne digui el que li està passant.La jornada "Actuem contra el bullying" ha comptat amb la participació d'escolars de primera i segona ensenyança de tots els sistemes educatius al Poliesportiu d'Andorra. La ministra d'Educació ha celebrat que s'hagi pogut fer la trobada després de dos anys, ja que l'anterior es va fer una setmana abans del confinament, i ha destacat la importància d'actes com aquest on els alumnes tenen l'oportunitat d'escoltar vivències de persones amb resonància mediàtica per ser famosos en àmbits com l'esport "que tenen un valor més directe, els impacten més aquests missatges que els que es puguin donar a les escoles".El missatge per als joves d'entre 12 i 14 anys s'ha centrat en una taula de debat on ha pres part el jugador del MoraBanc, Nacho Llovet, el pilot andorrà Albert Llovera, l'exjugadora i presidenta de l'Associació de Jugadors de Bàsquet, Lucila Pascua, i el jove andorrà David Aguilar acompanyats del president de l'ACB, Antonio Martín.