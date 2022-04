Andorra va sumar 85 morts més el 2021 que abans de la pandèmia

Actualitzada 28/04/2022 a les 11:53

El 2021 es van comptabilitzar 386 defuncions de residents, 85 més que abans de la pandèmia, segons informa Estadística. Es tracta d'un augment del 28,2% respecte al 2019. 207 difunts van ser homes i 179 dones, situant l'edat mitjana als 73,61 anys per a ells i en 80,96 anys per a elles. Tot i això, si es compara amb el 2020, l'any passat les morts van baixar un 7,9%. La taxa de mortalitat es va situar en 4,85 difunts per cada 1.000 habitants.D'altra banda, el mateix any es van notificar 503 naixements, 257 de nens i 246 de nenes. Estadística apunta que l'edat mitjana de les mares va ser de 32,98 anys. En el moment d'elaboració de l'informe, les dades de població estimada al país eren de 79.535 persones. Estadística també notifica que el 2021 es van registrar 355 enllaços -331 civils i 24 eclesiàstics-, 112 divorcis i 88 separacions.