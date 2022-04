La Cimera Iberoamericana es farà quatre mesos més tard del previst

Actualitzada 28/04/2022 a les 06:09

La Cimera Iberoamericana de Santo Domingo, prevista inicialment per al novembre vinent, se celebrarà entre el 24 i el 25 de març del 2023, va anunciar ahir el secretari general iberoamericà, Andrés Allamand.Allamand es va referir a la nova data de la cimera en el seu discurs durant la inauguració de la XIa Conferència Iberoamericana de ministres i ministres d’Agricultura, que se celebra entre avui i demà a la capital dominicana.El titular de la secretaria general iberoamericana (Segib) no va donar més detalls sobre la nova data ni va explicar el motiu de l’ajornament.Una font propera a la Segib va dir a Efe que la petició d’ajornament va fer-la la República Dominicana, pel fet que la presidència pro tempore del país caribeny va començar uns mesos més tard del previst, a conseqüència de l’ajornament de la Cimera Iberoamericana d’Andorra per la pandèmia de la covid.