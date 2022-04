Govern preveu que els nous ajuts al lloguer entrin en vigor al juny

La nova convocatòria requereix una modificació del reglament que podria estar enllestida a l’estiu

El paquet de mesures anunciat dimarts pel Govern comença a assenyalar dies en el calendari. Ahir el ministre de Finances, Eric Jover, va confirmar que la nova convocatòria d’ajuts al lloguer estarà llesta el juny vinent. “El paquet de mesures que es va anunciar dimarts és prou transversal i fa que algunes mesures només requereixin una modificació de reglaments i d’altres que s’hagin de fer per projectes de llei”, va assegurar Jover per explicar quan entraran en vigor les diferents decisions preses per l’executiu per fer front a la inflació. Jover no va concretar res més amb relació a la