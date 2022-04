El TC rebutja que els Cierco siguin part en una causa de blanqueig de BPA

27/04/2022 a les 12:05

El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d'empara interposat per Higini i Ramon Cierco contra un aute dictat per la sala penal del Tribunal Superior de Justícia el passat 24 de febrer. El procediment instat pels màxims accionistes de l'antic BPA està vinculat a una causa que es remunta al 10 d'agost del 2021. La batlle instructora va dictar en el marc d'un procés judicial l'autorització de cooperació internacional policial i judicial enfront els presumptes delictes majors d'abús de posició dominant, administració deslleial, defraudació de la CASS, falsejament de comptes socials i blanqueig de diners del BPA.Mesos més tard, una de les parts de la causa va formular un incident de nul·litat contra aquesta decisió alegant vulneracions dels seus drets fonamentals que va ser rebutjat per la Batllia. Els recurrents van interposar un recurs d'apel·lació, que va ser inadmés el 24 de febrer per la sala penal del Superior i en aquest moment del procés comencen les actuacions judicials en la causa els germans Cierco. La seva representació processal va presentar un recurs d'empara a l'Alt Tribunal contra aquest aute per una suposada vulneració dels seus drets garantits, ja que consideraven tenir legitimació per formular aquest recurs.El Tribunal Constitucional ha decidit no admetre a tràmit el recurs d'empara, segons publica el BOPA, ja que considera que el raonament emprat per la Sala Penal és "lògic, raonable i no és arbitrari". A més, el TC notifica que els recurrents no van iniciar l'incident de nul·litat i no tenien legitimació per formular el recurs d'apel·lació, i la part que va formular l'incident no va interposar cap recurs, per tant els recurrents "no poden adherir-se a un recurs d'apel·lació inexistent".