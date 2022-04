El PS proposa compareixences anuals sobre ciberseguretat

Actualitzada 28/04/2022 a les 12:17

El grup parlamentari socialdemòcrata ha entrat a tràmit 15 esmenes al Projecte de llei de mesures per a la seguretat de les xarxes i dels sistemes d'informació, segons informa el partit el nota de premsa. En aquestes, el conseller general Roger Padreny proposa compareixences anuals de l'Agència Nacional de Ciberseguretat al consell general, per tal de tractar qüestions en matèria de ciberseguretat. Els socialdemòcrates demanen que es presentin en seu parlamentària els informes anuals que preveu el projecte de llei per permetre una "avaluació necessària i pública de la política que s'està duent a terme en matèria de ciberseguretat".